Sabato 25 marzo ore 10,30 Biblioteca Galline Bianche Via delle Galline Bianche - Labaro nell'ambito del progetto: "Parliamone tra noi: Bellezza e Arte nel Municipio XV" "Il XV Municipio nell'età antica: un territorio da raccontare" a cura di C. Ferraro Pelle, Sovrintendenza Capitolina, Dirigente U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri. Siti Unesco F.M. Cifarelli, Sovrintendenza Capitolina, funzionario responsabile XV Municipio Ingresso libero Primo di cinque appuntamenti, promossi da Roma Capitale - Municipio XV - Biblioteca Comunale Galline Bianche, coordinati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali , ideati dall'Associazione Liberipassi, con il Patrocinio gratuito del Municipio XV. Gli incontri, incentrati sulla promozione dei beni archeologici del territorio municipale, si pongono come obiettivo la diffusione della conoscenza storica e costituiscono uno strumento utile per la formazione e il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Gli interventi saranno curati da esperti di settore che analizzeranno il territorio sotto molteplici punti di vista: dall'inquadramento storico topografico dell'area, all'individuazione di sistemi per la gestione informatica delle informazioni ricavate dallo studio archeologico, dall'analisi di aree archeologiche alla loro contestualizzazione nel moderno territorio. Al termine aperitivo offerto da Liberipassi Info e prenotazioni: Associazione Culturale Liberipassi Tel. 320 3336570 - liberipassi1@gmail.com liberpass00.blogspot.com