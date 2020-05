"Parliamo d’arte”, edizione online

CALENDARIO DEGLI INCONTRI ONLINE:



-mercoledì 13 maggio, ore 18:00: “Terrore e timore. Da Giotto a Michelangelo, il Giudizio Universale nell’arte”

-mercoledì 20 maggio, ore 18:00: “Dipinti svelati: diagnostica e indagini scientifiche al servizio dell’arte”

-mercoledì 27 maggio, ore 18:00: “Le atmosfere sospese nelle opere di Giorgio De Chirico, Edward Hopper e René Magritte”



Per ulteriori informazioni visita il sito: https://esperide.it/attivita/aperitivo-parliamo-darte-online-edition/

oppure email: info@esperide.it



Tornano gli aperitivi a base di arte …questa volta in versione online!

Esperide e la Galleria Cabaret Voltaire hanno deciso di tenere compagnia mentre si sorseggia un buon bicchiere di vino direttamente dal divano di casa!

Un coupon di 3 incontri di 1h circa ciascuno che potrete seguire sulla piattaforma Zoom collegandovi da pc, tablet o cellulare.



Contributo: coupon 3 lezioni: 15 euro (possibilità di acquistare anche l’incontro singolo: 6 euro)

Potete acquistare coupon di 3 incontri oppure l’incontro singolo direttamente sul sito tramite bonifico bancario o carta di credito alla pagina “Gift Card” o cliccando qui http://esperide.it/negozio/

Al momento della prenotazione, scegliete l’evento del calendario cui volete partecipare e inviatelo via email! A quel punto vi saranno inviate tutte le indicazioni per collegarvi online.

Il pagamento e la prenotazione devono pervenire entro le ore 12 del giorno della lezione

La piattaforma zoom (https//zoom.us/meetings) può essere scaricata gratuitamente sui vostri dispositivi (computer, smartphone, ipad, tablet).