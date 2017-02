Parliamo d'amore? Scusa, ma con chi ce l'hai?

"L'Amore è una cosa meravigliosa!" E' vero, ma non sempre è così, soprattutto ai nostri giorni. E allora perché non riderci su, mettendo in scena gli amori sfasciati, ma anche poetici, divisi, violenti, di convenienza, dove l'Amore appare e scompare, tramontando presto? E' quello che ci propone Giulio Pennazza nella sua nuova commedia. Dopo i Brutti, Sporchi e Cattivi, di "Brutto fatto di sangue alla trattoria da "Remo la ciccia bona", torna a dipingere un quadro attuale, un po' squallido, ma reale, con uno sguardo sempre ironico. L'Amore perduto, ritrovato, consumato, in una girandola di situazioni grottesche. Dove in un contesto farsesco l'Amore è condito con affari loschi, la ricerca del profitto, e tante altre nefandezze, come la nostra società ci suggerisce. Con ritmi di un film brillante si susseguono e consumano scene e personaggi, in un contesto comico da "Pochade" francese, dove nulla è preso sul serio. -Avviso ai Soci- Teatro Agorà 80 Via della Penitenza 33, Roma (Trastevere) Orari spettacoli: da Mercoledì a Venerdì ore 21.00 Sabato doppia replica ore 17.30 e ore 21.00 Domenica ore 17.30 Sala A Tessera associativa: 2 euro Biglietti: Intero 13 euro |Ridotto 10 euro Per info e prenotazioni: Tel:06 68 74 167 - Fax: 06 68 80 30 68 www.teatroagora80.org - info@teatroagora80.com AGEVOLAZIONI ECONOMICHE BIGLIETTO da INTERO a RIDOTTO per: - Enti convenzionati (http://teatroagora80.org/convenzioni/)