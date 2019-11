Parioli 74, nuovo concept club nel cuore di Roma

L'8 novembre un nuovo rifugio apre in città: un luogo intimo e personale, dove si ha la possibilità di mostrarsi per quel che si è, sempre al riparo da sguardi indiscreti. Un Concept-Club, una installazione artistica permanente, ospitata da una struttura storica di Roma a cui il Team del progetto dà un nuovo volto.



Un nuovo modo di bere e mangiare arriva a Roma. Un concept-club esclusivo, un locale nascosto, conosciuto solo dalle persone giuste. Un posto dove il tempo si è fermato e dove ci si sente davvero privilegiati; coccolati da un’ambientazione unica, immersi nell'arte, si assaggiano migliori cocktail della Capitale. Al Parioli 74 tutto è studiato nei minimi dettagli: dal bancone di legno, alle comode poltrone pronte ad accogliervi, dall'arredamento, al pianoforte, alle note che accompagnano i vostri incontri. Tavoli, divanetti, sedie, oggetti vintage unici rubati ad antiche scenografie di spettacoli teatrali storici che compongono l'intima sala. Un posto segreto in cui rifugiarsi.



Ogni sera cambia il caleidoscopio di sapori, immagini e suoni in cui verrete immersi. Il Parioli 74 dà a tutti i suoi ospiti la possibilità di vivere questa nuova affascinante atmosfera con tutti e cinque i sensi. Ottima musica con artisti internazionali, serate a tema, musica live; bistrot e bar che lavorano in sinergia alla scoperta di sapori ancora sconosciuti.



Il bistrot è affidato alle sapienti idee dello chef-manager Nicola Delfino e si serve delle migliori materie prime, modellate con eleganza e riproposte in un equilibrio perfetto che mette al primo posto il gusto senza però tralasciare l’estetica.

