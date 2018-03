Parenti serpenti al Teatro Euclide

La Compagnia degli Sfacciati nuovamente in scena con la trasposizione teatrale di Carmine Amoroso del celebre film "Parenti Serpenti" di Mario Monicelli.

La storia di una famiglia come tante che si riunisce per festeggiare il Natale a casa degli anziani genitori per festeggiare il Natale. Tutto sembra scorrere tranquillamente nell'ordinaria routine festiva, finché, durante il pranzo di Natale, nonna Trieste si decide a fare un annuncio che cadrà sulla tavolata come un fulmine a ciel sereno. Risate, colpi di scena con un finale a sorpresa che farà riflettere.

Al Teatro Euclide

il 20 Aprile 2018ore 21,00

21 Aprile 2018 ore 17,30 e 21,00 ( 2 spettacoli )

22 Aprile 2018 ore 18.00

Prenotazioni al 338.3372708

