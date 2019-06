Parco dei Mostri a Bomarzo

Bomarzo, borgo del Lazio alle falde del Monte Cimino, possiede un'opera unica al mondo, la Villa delle Meraviglie, chiamata anche Sacro Bosco, spesso definito Parco dei Mostri.

Venne progettato dal principe Vicino Orsini e dal grande architetto Pirro Ligorio nel 1552. lI parco, pur inserendosi a pieno titolo nell'erudita cultura architettonico-naturalista del secondo Cinquecento, costituisce un unicum mondiale. Il colto principe di Bomarzo si dedicò alla realizzazione di un eccentrico "boschetto" completamente diverso dai giardini rinascimentali all'italiana, facendo scolpire nei massi di peperino, affioranti dal terreno, enigmatiche figure di mostri, draghi, soggetti mitologici e animali esotici, che alternò a una casetta pendente, un tempietto funerario, fontane, sedili e obelischi su cui fece incidere motti e iscrizioni a indovinello.

Una visita in un luogo davvero unico che lascia a bocca aperta grandi e piccini situato in un paesaggio naturalistico incantevole e senza eguali



