La prima festa della solidarietà romana: al parco della Mistica contro gli sprechi alimentari

L’associazione Cibo a Costo Zero, attiva dal 2016, nasce con l’intento di aiutare migliaia di famiglie romane in difficoltà, attraverso il recupero delle eccedenze alimentari.Attraverso il forte radicamento territoriale della propria rete di associati e volontari, le varie donazioni da parte di diversi produttori e catene di distribuzione vengono prontamente inserite nel circuito di assistenza creato.

L’obiettivo dell’iniziativa che si terrà al parco della Mistica, negli spazi dell’Associazione Capitano Ultimo, è quello di sensibilizzare la città sul tema dello spreco alimentare e delle numerose realtà associative impegnate nel circuito della solidarietà. Istruire le giovani generazione a un nuovo rapporto con il crescente consumo del territorio e a regimi alimentari idonei alle varie fasi della vita, rappresenta una delle grandi sfide culturali del nostro tempo.

Da sabato 7 alle ore 16 fino a tarda sera con musica dal vivo, un momento per educare i bambini alla sana alimentazione, animazione sempre presente e spettacoli di magia. La domenica dalle ore 10 fino alle 23 sempre con musica dal vivo e varie rappresentazioni dell’arma dei Carabinieri.

"E' la nostra prima grande iniziativa, realizzata grazie al contributo di tante realtà associazionistiche e imprese della grande distribuzione" commenta Francesco d'Agapito, presidente dell'associazione Cibo a costo zero. "Vogliamo contribuire a fare di Roma una città d’eccellenza dal punto di vista del recupero delle eccedenze alimentari, dando finalmente risposta alle tante famiglie che versano in una situazione di disagio". "Non solo momenti formativi - spiega ancora Andrea Pavone - ma anche una grande festa con specialità gastronomiche, animazione per bambini e musica dal vivo, con l’obiettivo di fare della nostra città una vera grande comunità".