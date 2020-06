Mini trekking per bambini al Parco dei Castelli Romani

Sabato 13 giugno, mini trekking al Parco dei Castelli Romani, alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato la nascita del libro per Kamishibai “Parole che bucano le Nuvole” scritto e illustrato insieme ad un gruppo di bambini della Biblioteca Comunale di Pomezia.

I bambini accompagnati da una guida ambientale e da una storica dell’arte, avranno la possibilità di conoscere la Riserva non solo sotto l’aspetto naturalistico ma anche artistico con un laboratorio di Arte in Natura. La lettura sotto la grande quercia del Kamishibai darà l’incipit per riflettere sulla salvaguardia della natura attraverso il grande Gioco delle Connessioni.

Tutte le informazioni:



TIPOLOGIA: Famiglia - DIFFICOLTÁ: Bassa ACCESSIBILITÁ: SI

APPUNTAMENTO: Ore 9.30 - DURATA 2,30 ore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10,00 a bambino

NOTE: Abbigliamento e scarpe comode, berretto, acqua e snack.



INFO E PRENOTAZIONI A.P.S. GEA “Gioco Arte Ambiente” – 347 6281701 - info.geagiocoarteambiente@gmail.com