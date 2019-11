Al Parco astronomico di Rocca di Papa l’evento sulle galassie

Le galassie, enormi aggregati di stelle e di gigantesche nubi di gas e polvere, saranno le protagoniste dell’Astroincontro di venerdì 6 dicembre al Parco astronomico “Livio Gratton”di Rocca di Papa. A parlare di questi oggetti, tra i più affascinanti del cielo, e in particolare della loro formazione sarà il ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nicola Menci, nel corso di una conferenza dal taglio divulgativo.



L’evento è organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) con la finalità di favorire la scoperta del cielo e rientra nell’ambito degli Astroincontri denominati “Stelle e scienza”, dedicati all’approfondimento di temi di forte rilevanza scientifica e attualità.



“Le galassie sono i mattoni fondamentali di un ricchissima gerarchia di strutture dell’Universo – spiega Menci – Lo studio della loro formazione costituisce non solo una delle indagini più affascinanti della moderna astrofisica, ma è la chiave per comprendere la storia dell’evoluzione dell’intero Universo e delle sue componenti più misteriose, la materia oscura e l’energia oscura”.



Al termine della presentazione divulgativa il pubblico potrà osservare tutti gli oggetti celesti visibilia occhio nudo e al telescopio sotto la guida degli operatori dell’ATA. “Osservare il cielo, i pianeti e le costellazioni, anche attraverso telescopi che permettono di coglierne dettagli altrimenti invisibili sotto la guida di esperti è una grande opportunità che suscita sempre nel pubblico grande interesse ed entusiasmo”, dichiara il Presidente dell’Associazione Luca Orrù.



Per maggiori informazioni e per prenotare consultare il link: http://lnx.ataonweb.it/wp/events/la-formazione-delle-galassie-e-levoluzione-delluniverso/