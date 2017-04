Parco archeologico di Ostia Antica. Visita guidata con ingresso gratuito

Il Parco Archeologico di Ostia Antica è il sito più grande al mondo, insieme a quello di Pompei ed Ercolano, e l'antica città di Ostia, prima colonia romana, rappresenta un'importantissima testimonianza della vita quotidiana di Roma imperiale. La visita non sarà soltanto l'occasione per trascorrere un'incantevole domenica all'aperto con la famiglia o gli amici: la bellezza del paesaggio archeologico, dove la calda tonalità delle mura di laterizio contrasta con il verde rigoglioso degli alberi, fa da cornice a un mondo che dagli scavi riemerge ancora vivo, mostrandoci Roma, i suoi quartieri, le sue case, nell'epoca adrianea e dopo, dal II al IV secolo, al tempo maturo dell'Impero. La visita sarà condotta dalla dott.ssa Marta Brunori, storica dell'arte e guida turistica abilitata. QUANDO&DOVE. Domenica 7 maggio ACCOGLIENZA gruppo alle 10:30 in Via dei Romagnoli, 717 ad Ostia Antica, nel piazzale accanto alla biglietteria. N.B. La visita guidata inizierà al termine delle procedure di accoglienza. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA € 10,00 (*) N.B. I minorenni accompagnati da un adulto non pagano la visita guidata. INGRESSO GRATUITO! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Invia un sms/whatsapp al 388.9273896 (attento al PREFISSO!) oppure una mail a guide@madeinrome.eu indicando NOME, COGNOME, RECAPITO TELEFONICO ed eventuali accompagnatori. Specifica sempre se sei iscritto all'Associazione e se hai rinnovato la tessera per il 2017. La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisato in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. (*) NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE. Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure chiedere di diventarlo, nel rispetto del nostro Statuto (pubblicato sul sito www.madeinrome.eu) e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Come fare? Al primo appuntamento basterà completare la procedura d'iscrizione: sottoscrivere il trattamento dei dati personali e corrispondere una piccola QUOTA SOCIALE ANNUALE (già inclusa nel contributo di partecipazione di cui sopra). Ti consegneremo una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrai partecipare, in qualità di socio, a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostro socio non è in alcun modo vincolante: sarai aggiornato sul programma delle attività e potrai parteciparvi, qualora interessato, usufruendo delle agevolazioni e delle promozioni dedicate. La quota sociale annuale è prevista per legge dalle normative che disciplinano le associazioni (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). La quota sociale versata ogni anno dai soci è il principale strumento di sostentamento per un'associazione culturale: questa serve a coprire le spese amministrative e di gestione, e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal Direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.