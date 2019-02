Alla scoperta di Parchi e Ville Romane in bici

Come resistere alle bellezze di Roma? CicloLAB propone delle escursioni in bici per assaporare i panorami romani. Si tratta di percorsi adatti a ciclisti allenati e a chiunque voglia mettersi alla prova tra strada e sterrato.

Ciclolab, in bici nei Parchi e nelle Ville di Roma

Il prossimo appuntamento con le escursioni di CicloLab è previsto per domenica 3 marzo e prevede un percorso di 40km circa tra Ville e Parchi della Capitale. Di seguito il programma:

Ore 8:30 appuntamento a CicloLAB

Via Nicola Nisco 3/B. (Zona Appio Latino – Parco della Caffarella)

Percorso di 40 km circa, tra le bellezze della città.

Da CicloLAB si raggiunge la Bocca della Verità da dove ha inizio e termina il giro in città. Si sale sull'Aventino, al Gianicolo, su Monte Cocci, fino all'Osservatorio di Monte Mario, al Pincio, a Trinità dei Monti, al Quirinale ed, infine al Campidoglio.

Dalle suggestive bellezze di Roma il giro in città si prolunga poi sulla Valle Murcia andando verso la Passeggiata Archeologica, il Parco della Caffarella, il Parco degli Acquedotti, il Parco di Tor Fiscale, tornando attraverso la Caffarella direzione Porta Latina.

Equioaggiamento:

– Bici adatta a percorsi stradali/sterrato, consigliabile MTB

– Acqua quanto basta (Roma è piena di fontanelle)

– Scarpe a suola resistente.

– Abbigliamento adatto a clima e temperatura della stagione.

– Ricambi di camere d’aria e kit di riparazione per ogni eventualità.

Ognuno è responsabile di sé e della propria bicicletta. Ritorno previsto per ora di pranzo.

PER INFO E DETTAGLI:

http://www.ciclolab.it/itinerari-bici/parchi-e-ville-romane/