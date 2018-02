Parchi e murales: passeggiata tra Rebibbia e San Basilio

Un’escursione urbana che unisce la Street Art dei quartieri di Rebibbia e San Basilio con le riserve di RomaNatura del Parco di Aguzzano e dell’Aniene.

Alla scoperta della periferia romana dove è fiorita una nuova cultura attraverso l’espressione visiva di spettacolari murales di forte impatto emotivo che ricoprono anche intere facciate per poi addentrarci in Parchi capaci di farci dimenticare di vivere in una affollata metropoli.

Un percorso ad anello, facile, per tutti, a Roma Est. Si partirà dalla stazione metro di Rebibbia dove si trovano i primi murales. Da li, con un paio di fermate di autobus Atac (portatevi il biglietto!), si raggiungerà San Basilio e per camminare alternando strade piene di storie e opere murarie a sentieri dei Parchi che si affacciano sulle sponde del fiume Aniene.

Non mancherà una visita alla splendida mostra fotografica, che proprio quel giorno verrà inaugurata, sulla Street Art del quartiere.