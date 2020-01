Parata dei cavalli a Trevignano Romano

Domenica 26 gennaio a Trevignano Romano torna il tradizionale appuntamento con la grande parata dei Cavalcanti in onore di Sant’Antonio Abate.

Per la manifestazione, oramai arrivata alla sua settima edizione con il richiamo di tantissimi spettatori, gli organizzatori dell’Associazione I Cavalcanti di Trevignano come di consueto hanno previsto la partecipazione di cavalli in sfilata a perdita d’occhio provenienti da tutti i Comuni del parco Regionale di Bracciano e Martignano e del circondario. Cittadini, turisti e ospiti di Trevignano potranno così godere del fascino e dell’eleganza equina e dei cavalcanti con il loro originale vestiario in parata per le vie della cittadina.

Alle 9:30 è previsto il raduno dei cavalli in Via della Rena da dove alle 11:30 partirà la sfilata fino ad arrivare in Piazza Vittorio

Emanuele III, dove avverrà la benedizione ai cavalli e ai cavalcanti. Un evento dunque atteso per tutti i curiosi, gli amanti degli animali e soprattutto dei cavalli, la splendida cornice di Trevignano sul lago regalerà a tutti una giornata emozionante.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione I Cavalcanti di Trevignano con il contributo del Comune di Trevignano Romano.