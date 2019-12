Parata di Capodanno 2020, oltre mille musicisti al centro di Roma

Torna a grande richiesta la spettacolare parata di Capodanno che il primo gennaio 2020, a partire dalle ore 15:30 da piazza del Popolo, vedrà sfilare per il centro storico della Capitale oltre mille musicisti, tra giovani studenti delle più prestigiose high school band statunitensi, majorette da Italia e Croazia, gruppi folk e rievocatori storici romani.

Destination Events, che da anni è l’artefice anche delll’analoga manifestazione a Londra (London New Year Parade) dove ogni anno confluiscono decine di migliaia di visitatori, è lieta di annunciare anche per Roma molti nuovi partecipanti a quella che si preannuncia essere una grande festa di divertimento e condivisione.

“Avere il privilegio e il piacere di organizzare uno degli eventi più emozionanti e spettacolari in Europa – afferma Bob Bone, CEO di Destination Events - è sicuramente il modo migliore per iniziare l’Anno Nuovo. Roma offre uno scenario mozzafiato per qualsiasi spettacolo all'aperto e tanto i cittadini quanto i turisti che avranno la fortuna di visitarla condivideranno questa speciale atmosfera, in particolare nelle ore del crepuscolo: la Parata inizierà infatti con la morbida luce del mezzo pomeriggio in Piazza del Popolo per concludersi in un tripudio di colori al tramonto”.

Per oltre due ore i performer marceranno in musica e coreografie varie lungo via del Corso, via Frattina, Piazza Mignanelli, Piazza di Spagna e via del Babuino e si esibiranno, per il gran finale, in un’arena creata per l’occasione dove il pubblico avrà anche modo di sedersi in tribuna e godere del grandioso spettacolo dal vivo e sui maxischermi.

Gli artisti che sfileranno

Questa la lunga lista degli artisti che sfileranno in questa lunga ed emozionante maratona: dall’Italia le Associazioni Riunite di Rievocazione Storica Romana, l’Associazione Bandistica Città di Mentana con Majorettes, gli Artefatti Trampoli di Roma, l’Associazione Filarmonica Vejanese di Vejano (VT), gli Sbandieratori di Castiglion Fiorentino, le Majorette Medullia di Sant’Angelo Romano, l’Amaseno Harmony Show Band di Frosinone, il Gruppo Folkloristico Ma Tru’di di Amatrice e il Gruppo Folk ‘La Frustica’ di Faleria; dagli Stati Uniti le marching bands Olivet Nazarene University Tiger Marching Band (Illinois), Olivet College Marching Comets (Michigan), Hinsdale Central High School Red Devil Marching Band (Illinois), Hickory Ridge High School Blue Regiment (North Carolina), Ramsey High School ‘Big Blue’ Marching Band (New Jersey) e la North Port High School Alliance Marching Band (Florida).

A ruotare le bacchette in spettacolari coreografie saranno le croate Nedelišće Majorettes e i numerosissimi componenti della formazione Varsity Spirit All-American Dancers & Cheerleaders, che eseguiranno vari movimenti su noti successi pop internazionali.

La scenografia della Parade sarà arricchita anche dai tipici mezzi di trasporto “made in Italy” quali le vespe, le Fiat 500s vintage, le biciclette vintage 900 e le Sound cars di ShareNGo, e dai giganteschi palloni a tema “Rome Parade”, “Gladiatore”, “Senatore” e “Centurione”, trasportati da studenti e della Menomonee Falls High School Symphonic Orchestra di Menomonee Falls, Wisconsin.

A corollario della festività saranno inoltre organizzati alcuni concerti all’interno di Chiese e Basiliche del centro storico, con repertori di musica sacra e classica tenuti da alcune delle formazioni della Rome Parade. Questo il calendario: lunedi 30 dicembre 2019, ore 20:00 Menomonee Falls High School Symphonic Orchestra e Olivet Nazarene University Symphonic Winds (Chiesa di Santa Maria in Portico Campitelli); Giovedì 2 gennaio, ore 17:30 Olivet College Wind Ensemble (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli); sempre il 2 gennaio alle ore 20:30 Menomonee Falls High School Symphonic Orchestra e Coro Polifonico Beato Angelico della Minerva (Basilica di Sant’Andrea della Valle).

A chiudere i festeggiamenti sarà la Ramsey High School Jazz Ensemble venerdì 3 gennaio alle ore 16.30 a Piazza Mignanelli con una coinvolgente esibizione “open air".

L’ingresso alla Parata e ai concerti è libero a tutti.