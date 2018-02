Paradigmi cosmologici. Massimo Cacciari e Mario Rasetti

Un incontro dedicato alla teoria che ha cambiato la storia della cosmologia. Nella storia della cosmologia, diversi scienziati e ricercatori hanno contestato la teoria del Big Bang, rifiutandone le assunzioni fondamentali o aggiungendone delle nuove necessarie a sviluppare nuovi modelli teorici dell’universo.

Dagli anni Quaranta fino agli anni Sessanta la comunità degli astrofisici era divisa tra sostenitori del Big Bang e sostenitori di teorie concorrenti basate sul modello dello stato stazionario.

Solo in seguito a successivi avanzamenti in campo osservativo il Big Bang è divenuta la teoria dominante e oggi solo pochi ricercatori attivi ne discutono la validità. Per approfondirne i vari aspetti etici e filosofici, incontriamo Massimo Cacciari, professore emerito di Estetica presso l’Università di Venezia, e Mario Rasetti, presidente della Fondazione ISI, dedicata all’Interscambio Scientifico.

Introduce

Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI

Intervengono

Massimo Cacciari filosofo

Mario Rasetti fisico e matematico

Modera

Andrea Zanini portavoce Presidente ASI e co-curatore della mostra