Parade Ground - I pionieri della cold wave

Sequences #1 è un punto di partenza, un luogo astratto tra spazio e tempo, dove il binomio analog/digital è sempre in continuo contrasto, neo-postpunk, psichedelia, nuove tendenze retrofuturiste. Dal vivo i Parade Ground, duo cold wave e synth pop attivi fin dai primissimi anni '80, anche loro dal Belgio al pari di Front 242, Absolute Body Control, The Neon Judgement, Dive, Klinik e A Split Second. A seguire l'aftershow tutta la notte con Dj Severance, Dj Diego, Dj Kowalski e Dj Frank Black con selezioni wave, alternative, 80's, indie, postpunk, darkwave, batcave, classic goth, minimal synth, early industrial ed EBM. Ci vediamo dunque sabato 29 aprile, nel cuore del Pigneto, al Trenta Formiche, locale punto di riferimento dell'underground romano e non solo, che da anni supporta la scena indipendente, proponendo sempre live di qualità e format trasversali. I Parade Ground nascono nel 1981 e sono una creazione dei due fratelli Jean-Marc e Pierre Pauly. Sono considerati i pionieri della cold wave, del synth pop e dell'EBM. Il loro primo 7" fu realizzato nel 1983 e prodotto da Daniel B e Patrick Codenys (Front 242) con l'etichetta New Dance. Dopo vari maxi singles, sempre prodotti dai membri dei Front 242 ma anche da Colin Newman (Wire), il loro primo album è realizzato nel 1988 ed intitolato 'Cut Up'. I Parade Ground successivamente scriveranno e comporranno su due album dei Front 242 ('Up evil' and 'Off'). Dopo svariati anni occupati in altri progetti, scrittura di libri e pittura su tela / collage, i fratelli fanno il loro ritorno nel 2007 con un nuovo album intitolato 'Rosary' e prodotto, questa volta, da Patrick Codenys (Front 242). Nel 2011, è stato realizzato 'The Golden Years', un album compilation su vinile con l'etichetta Dark Entries Records USA. Nel 2012 un album su vinile dal titolo 'The 15th Floor' che include brani inediti dagli '80. Nel 2014 realizzano il career-summarizing CD 'Strange World' su Infacted Recordings 'Classic Series'. Il futuro è adesso! www.parade-ground.net Trenta Formiche, Via del Mandrione 3 (Pigneto), Roma. Open 22:00, start live 22:30, aftershow 00.30 - 05:00. Contributo associativo 5 euro (Ingresso per i soci con tessera Arci). www.30formiche.it Powered by MetaMorfosi Alternative Club & Enjoy New Wave. Promoted by Junk Culture

Gallery