Love Live Fly: il Papparaduno con Enzo Salvi

Un tripudio di colori per una giornata davvero speciale all’insegna dell’amore e del rispetto verso gli animali. Nasce con questo scopo “Love Live Fly”, il Papparaduno per veri appassionati di pappagalli che il 22 settembre, dalle 10.00 alle 16.00, presso il Casale Girasole ad Ostia Antica ( via di Piana Bella 30) riunirà centinaia di esemplari, provenienti da varie regioni italiane, per sensibilizzare sull’importanza di donare libertà anche a questi meravigliosi essere viventi e permettergli di volare per esplorare il mondo che li circonda.

Il volo libero è, infatti, una pratica che permette di far uscire i pappagalli fuori dalla propria casa, in assoluta sicurezza, per poi farci tranquillamente ritorno.

Enzo Salvi ospite del Papparaduno

Ospite della manifestazione l’attore Enzo Salvi, presente con i suoi amati Jerry e Fly, due splendidi esemplari di Ara Ararauna e Cacatua delle Molucche, che tra l’altro proprio in questi giorni ha iniziato una nuova avventura radiofonica con “Buongiornissimo Roma” su Nsl Radio tv con Morgana Giovannetti e Jodie Alivernini. Durante la giornata, organizzata dall’associazione Passione Pappagalli di Chiara Alessandrini, presenti esperti veterinari, come Ignazio Pumilia, Paolo Selleri, Tommaso Collarile, una delegazione dei Falconieri Romani e di I Love Reptiles con bellissimi falchi e tartarughe.

Una opportunità importante per confrontare le proprie esperienze e,soprattutto, condividere autentiche emozioni.

Infoline 333.1018023