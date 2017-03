Paolo Fresu Devil Quartet sul palco dell'Auditorium. Insieme da oltre un decennio, il Devil Quartet è sinonimo di un viaggio musicale (concretizzato nell’ultimo disco pubblicato, “Desertico”) tra l’Africa e il mondo occidentale attraverso il jazz, il rock e il meticcio. Nonostante la poetica di Fresu sia sempre in evidenza, è l’energia ritmica e la coesione tra i componenti del gruppo la caratterista fondamentale di questa ormai storica formazione italiana. Anche in “Desertico”, come nel precedente “Stanley Music”, i brani sono scritti per la maggior parte dai membri del gruppo ma vi traspare un amore per il canto delle ballate e una dedica al rock degli Stones. I quattro, infatti, non si risparmiano e creano insieme un album destinato a durare nel tempo. Un’opera densa di emozioni, sudore e anima.

Il concerto sarà preceduto da un incontro alle 19.30 in Sala Ospiti dal titolo Di Musica e di Terra: il Festival Time in Jazz - Una conversazione sul festival Time in Jazz di Berchidda a 30 anni dalla sua nascita. Parteciperanno: Paolo Fresu, Luigi Onori, Gianfranco Cabiddu. L’ingresso è libero.