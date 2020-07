Paolo Crepet presenta "Libertà" al Castello di Santa Severa

L'11 luglio all'interno del Caffeina Festival "Sere d'estate"al Castello di Santa Severa, Paolo Crepet presenta “Libertà” (presentazione con reading).

"Da quando ho iniziato a scrivere questo libro ho cercato un'immagine che potesse rappresentare, almeno per me, un'idea "fisica" di libertà.

Così una sera mi è tornata alla memoria una sensazione lontana, ma vivissima: quella che accompagnava i miei passi di bambino dal

bagnasciuga verso il mare nelle estati trascorse a Milano Marittima con la famiglia. Una percezione di "transizione" che avvertivo quando la sabbia sotto i piedi cominciava a perdere consistenza, mentre io non ero ancora in grado di galleggiare sull'acqua".

È in questa immagine della soglia da attraversare che Crepet condensa la sua personale idea della libertà.

Appuntamento alle 21 al Castello di Santa Severa.