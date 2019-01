Paolo Baldini il king italiano al Forte Prenestino

Paolo Baldini vive nella provincia estrema dell'impero, nella campagna vicino a Pordenone, ma è figlio di una storia che si è consumata a migliaia di chilometri. La sua cultura è radicatissima in Giamaica e i suoi dogmi musicali devono tutto a King Tubby e Lee "Scratch" Perry.

Ma li ha talmente fatti propri, da diventare uno degli esponenti massimi del dub making a livello mondiale. Un master, un maestro, che ha messo le mani su molti dischi fondamentali del genere, come quelli degli Africa Unite.

Nel suo studio ha forgiato la splendida creatura reggae dei Mellow Mood e ha fatto innamorare i Tre Allegri Ragazzi Morti della Giamaica. Paolo Baldini ha fatto scuola con le sue versions chiamate Dub Files, tanto da potersi permettere di entrare nei ghetti più duri di Kingston e registrare con le più talentuose, ma sconosciute, voci locali.

La sua cultura del lavoro in studio, la maniacale attenzione ai dettagli e la sua vocazione umana profonda, fanno di lui uno dei migliori interpreti odierni del ruolo di producer.

Forte dell'ottimo riscontro avuto con il recentissimo lancio della sua ultima fatica discografica: Large Dub; approda nella storica occupazione di Centocelle per un live dub mixing show dove sarà possibile vederlo direttamente all'opera sui macchinari che utilizza per dare vita alle sue idee in musica.

Ad aprire lo show due delle realtà piu conosciute e care alla reggae massive capitolina e non solo: Ginko della Villa Ada Posse che si esibirà in showcase style e Cool Runnings sound ai giradischi.