Paola Turci in concerto all'Auditorium Parco della Musica. 3 Premi della Critica, 9 partecipazioni a Sanremo in gara, una vittoria nel 1989 con il brano “Bambini”, molti riconoscimenti e dischi d’Oro e di Platino e centinaia di concerti in tutta Italia.

Dopo il grande ritorno di Paola Turci al Festival di Sanremo con il brano “Fatti bella per te”, la cantautrice romana presenta in anteprima all’Auditorium Parco della Musica i brani del suo nuovo album di inediti “Il secondo cuore”.

Grinta, talento e determinazione sono le qualità che hanno sempre contraddistinto la cantautrice romana nei 30 anni di una carriera che si è evoluta brillantemente seguendo diverse fasi artistiche, corrispondenti ognuna a una continua ricerca personale.

Paola Turci torna al Festival dopo aver riscontrato grandi successi di critica e pubblico con l’album antologico “Io sono” - che ha debuttato nel 2015 nella top 10 della classifica di vendita - e dello spettacolo teatrale “Mi amerò lo stesso” ispirato alla sua autobiografia, che ha debuttato a Milano nel settembre del 2016.