Gli esilaranti personaggi di Paola Minaccioni a Le Terrazze Teatro Festival

Grande chiusura di stagione per la kermesse che ha portato in scena la migliore comicità italiana: le Terrazze Teatro Festival. La kermesse, siglata e finanziata privatamente dal produttore e direttore artistico Achille Mellini, si conferma ancora una volta il primo festival italiano di teatro comico, indiscusso nel panorama nazionale per location e qualità artistiche.

Paola Minaccioni a Le Terrazze Teatro Festival

Venerdì 28 luglio troviamo sul palco de Le Terrazze Teatro Festival Paola Minaccioni che grazie alle sue svariate maschere interpreterà donne dipendenti dai social, improbabili venditrici, raffinate poetesse, badanti e inappuntabili manager. Lo farà a modo suo, con quel tocco di simpatia e vitalità, invitandoci a riflettere e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Uno spettacolo imperdibile con biglietti a prezzi scontati per i lettori di RomaToday.