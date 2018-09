Max Gazzè, Anna Foglietta e Vittorio Sgarbi e tanti altri ospiti dal 26 al 29 settembre in giro per la città

Dal 26 al 29 settembre Panorama d'Italia, il tour del newsmagazine Panorama, raggiunge Roma con 20 eventi gratuiti e aperti a tutti: incontri esclusivi con personaggi famosi della musica, arte, cinema, economia, cultura, politica e gastronomia.

Si comincia mercoledì 26 con il “walking tour nella città segreta”, un tour inedito che porta tutti i partecipanti a spasso tra le bellezze nascoste di Roma con guide autorizzate e in location generalmente chiuse al pubblico. Si prosegue con Gianni Poglio (Giornalista di Panorama) che intervisterà il cantautore Max Gazzè. L’attrice italiana Anna Foglietta si racconterà ai microfoni di Panorama in una esclusiva intervista con Piera Detassis (Direttrice di Ciak); Vittorio Sgarbi, in veste di “cicerone” d’eccezione, condurrà una lezione d’arte su Caravaggio nella Chiesa di San Luigi dei Francesi mentre Umberto Guidoni con Focus ci porterà a spasso nello spazio tra aneddoti e curiosità delle missioni spaziali. Inoltre Aurelio Picca intervistato da Terry Marocco (Giornalista di Panorama) ci presenterà il suo libro “Arsenale di Roma distrutta” e con lo chef Antonio Derosa assaporeremo la tradizionale cucina romana.

Per aiutare i più giovani a trovare il proprio percorso formativo e professionale Panorama, con Hrc Group, ci consegnerà nelle mani dei Responsabili del personale delle aziende più importanti locali e nazionali. Il sindaco Virginia Raggi commenterà la ricerca “Roma, una città allo specchio” realizzata da Inthera su lavoro, aspettative e valori romani; e ancora convegni sull’economia locale e lo sviluppo del territorio moderati da Nicola Porro, Oscar Giannino e Sergio Luciano.

