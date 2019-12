Panettone Maximo: il festival del panettone a Roma

Domenica 15 dicembre, dalle 11,30 alle 19,30 arriva Panettone Maximo, il Festival del Panettone, al Boscolo Circo Massimo di Roma.

Degustazioni di fragranti panettoni artigianali, curiosità a tu per tu con i Grandi Pasticceri, talk di approfondimento tra tradizione e sperimentazione, degustazioni al buio per individuare le differenze tra un vero panettone artigianale e uno industriale, un contest finale, con una giuria di esperti del settore, per decretare il panettone più buono della Capitale. Un giudizio popolare, espresso dai partecipanti all’evento.

E ancora, banchi di degustazione di prodotti tipici indicati per le feste, eccellenze gastronomiche, vini dolci e liquori.

Un Christmas Market di alto rango in una location d’eccezione, la prestigiosa ed esclusiva Domus Romana della Città Eterna, Boscolo Circo Massimo, sede del Museo della Cucina. Uno dei luoghi più affascinanti della Capitale, a un passo dal Circo Massimo, tra le mete preferite dai romani e dai turisti di tutto il mondo.

Si presenta così la prima edizione di “Panettone Maximo 2019”, in calendario domenica 15 dicembre, un evento che coinvolgerà grandi e bambini alla scoperta del meglio della produzione artigianale di Roma in materia di grandi lievitati delle Feste. Un programma giornaliero ricco di appuntamenti che prevedrà eccezionalmente l’apertura al pubblico della mostra sulla storia della cucina e della gastronomia italiana.

E per i bambini l’immancabile presenza di Babbo Natale, con il quale scattare una foto ricordo, lo zucchero filato, incredibili e suggestive nevicate a intervalli di un’ora nella corte del palazzo.

Dulcis in fundo – è il caso di dire – la raccolta dei panettoni da consegnare all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Un’opportunità unica in una location d’eccezione, per incontrare i migliori lievitisti di Roma, degustare e acquistare il dolce delle feste per eccellenza, immancabile sulle tavole di Natale.