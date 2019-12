Il Panettone Artigianale, assaggi gratuiti da MiTiroSù

Per il terzo compleanno, MiTiroSù festeggia con un golosissimo regalo per tutti i clienti. I Panettoni Artigianali, realizzati solo lievito madre ed ingredienti naturali, iniziano ad essere sfornati giornalmente, fino a Natale.

Li potrete trovare nei gusti:

Classico

Classico Mandorlato

Cioccolato

Cioccolato e Pere

Nei panettoni ti MiTiroSù troverai solo:



Farina di frumento

Lievito Madre

Burro di Latteria, ottenuto esclusivamente tramite centrifuga

Uova da allevamento a Terra

Frutta candita senza ConservantiVaniglia del Madagascar



Per provarli di persona, sabato 14 dicembre 2019 presso MiTiroSù, in via Angiolo Cabrini 14b, ci saranno ad aspettarti gli assaggi dei panettoni. Inoltre se prenoterai o acquisterai il tuo panettone, per te il 10% di Sconto!

Non solo: il famosissimo Pasticciotto Leccese entrerà a far parte della famiglia di dolcezze di MiTiroSù e sarà pronto a deliziarvi ogni volta che vorrete. Non solo nella sua versione Classica, ma anche nei gusti:



Pistacchio di Bronte

Nocciola Piemonte

Crema al Cioccolato

Crema e Amarene



Disponibile anche il "CiottoMiSù": versione del Pasticciotto con pan di spagna bagnato al Caffè e Crema MiTiroSù e spolverata di Cacao. Solo per questa giornata, acquistando 2 pasticciotti 1 lo riceverete in OMAGGIO. Inoltre sempre per la giornata del 14 Dicembre i pasticciotti avranno un prezzo lancio speciale!

