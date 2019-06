Panem et Circenses

Passeggiata storico-culturale, degustazione e aperitivo musicale nel cuore di Roma



Ci immergiamo nel cuore storico e archeologico della Roma più antica: partiamo dal Circo Massimo per poi toccare e approfondire i punti cardine della civiltà più avanzata dell’antichità, caratterizzata da bellezza, lungimiranza e ingegno.

A seguire costeggeremo le antiche Case Romane al Celio, i resti degli antichi acquedotti e Piazza Dei SS. Giovanni e Paolo, per concludere il nostro percorso avvolti dall’arte contemporanea e dall’enogastronomia. all’ombra del Colosseo.

Un viaggio nel tempo e nella bellezza per scoprire e riscoprire la città eterna.



Programma

h 18,30: Passeggiata storico-culturale:

• Circo Massimo e Palatino

• Via di San Gregorio, Colosseo e Case Romane al Celio

• Piazza dei SS. Giovanni e Paolo e antichi acquedotti romani



A seguire, presso NVMEN Concept Bar&Art Gallery, aperitivo e degustazione guidata immersi nell'arte contemporanea.



I vini di Tenuta Placidi in Fianello

Spumante Cuvee Extra Dry

(Pinot Noir, Chardonnay e Grechetto)

Terre di Fianello (Chardonnay e Grechetto)

Grechetto – Umbria Bianco (Grechetto)

Terre di Fianello Rosso (Merlot e Sangiovese)



In abbinamento:

Pennette con granella di olive, capperi, pomodori pachino, mozzarella e basilico

Farro con verdure croccanti crema di piselli, crema di carote mandorle croccanti e salsa teriyaki

Tartine bruscate con salsa tonnata e pestato di olive nere

Pizzette & rustici di pasta sfoglia misti



Guida Professionale e Archeologa: Sabrina Zollo

Art Consultant: Giorgia de Martino

A raccontarci il progetto Numen: Alessandro Maria Sambucini

A raccontarci il vino: Arianna T'Arii Placidi

Wine Communicator & Sommelier: Daniele Graziano

Sound powered by Alessandro Rossi



Media Partner: Mitten.

In caso gli ospiti superino le dieci unità, al fine di garantire un miglior ascolto della visita guidata, verranno noleggiati degli auricolari ad un costo aggiuntivo di € 1,50 a persona.

Tour, aperitivo e degustazione guidata: € 35

Aperitivo e degustazione: € 25



Per info e prenotazioni:

335 421015 / info@dgexperience.it

FB: DGexperience / www.dgexperience.it

Gallery