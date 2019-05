Pane, latte e lacrime al Teatro de Servi

di Veronica Liberale

regia di Cristiana Vaccaro

con: Franco Barbero, Camilla Bianchini, Antonia di Francesco,Veronica Liberale, Francesca Pausilli, Giada Prandi, Andrea Venditti.

Produzione Sorrisi d’Autore



Dal 17 maggio al 2 giugno è in scena al Teatro de’ Servi di Roma Pane, Latte e Lacrime. Il testo, scritto da Veronica Liberale e diretto da Cristiana Vaccaro, vede sul palco Franco Barbero, Camilla Bianchini, Antonia di Francesco,Veronica Liberale, Francesca Pausilli, Giada Prandi, Andrea Venditti.

Lo spettacolo - vincitore al Roma Comic Off del Premio de’ Servi e del Premio Marconi – è ambientato a Roma nel quartiere popolare di San Lorenzo alla vigilia di un evento che cambierà totalmente la storia del luogo e dei suoi abitanti: il bombardamento del 19 luglio 1943.

Toccando tematiche importanti quali la condizione della donna negli anni di guerra, la maternità e la sopravvivenza, Pane, latte e lacrime riesce a dipingere un vero e proprio affresco della vita dei quartieri popolari romani negli anni quaranta e della società italiana durante il fascismo e la guerra. Amore, amicizia, ironia, incoscienza, saggezza in un periodo in cui i rioni romani rappresentavano una grande famiglia, ma soprattutto una storia di donne: eroine che escono dalle mura domestiche, dove la società le aveva relegate, per affrontare il mondo.

Un tributo sincero e sentito a tutti i caduti delle guerre e alla nostra memoria storica.



La storia.

Piazzale del Verano, Alvise Trevisan, un distinto signore del nord, da tutto il quartiere chiamato con il rispettoso appellativo di “dottore” per i suoi modi eleganti, il suo garbo e la sua cultura, aspetta davanti al suo banco preferito di fiori l’arrivo delle sue proprietarie. Ed è questa piazza dove “le urla dei fiorai s’incontrano a mezz’aria col silenzio dei morti del Verano”, lo scenario dove si svolge la commedia umana e dove incontriamo i suoi protagonisti. Insieme ad Alvise conosciamo Umberto, custode del cimitero e dei segreti più reconditi del quartiere, emblema pittoresco di un’umanità pigra e indolente e quintessenza della romanità; la sora Assunta, fioraia pungente, sarcastica e disillusa e Angeletta, la pazza del quartiere, grottesca, tragica e poetica, in grado di dire e fare cose straordinarie. Troviamo poi Iole, madre di sette figlie, con il marito antifascista in carcere, costretta a diventare capo-famiglia e a gestire questioni e decisioni importanti, stretta tra una cognata vedova, apparentemente superficiale e vanitosa-Franca- e una figlia ribelle e determinata- Firmina.

L’arrivo di una lettera dal carcere indirizzata a Iole, darà l’avvio ad una serie di avvenimenti che porteranno i protagonisti a vivere i giorni prima del bombardamento, rimettendo in discussione la loro vita, le loro scelte, i loro ideali.