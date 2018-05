Pane e cioccolata. Il cinema di Franco Brusati

A venticinque anni dalla morte la Casa del Cinema di Roma e la Cineteca Nazionale rendono omaggio a un grande autore cinematografico e teatrale: Franco Brusati (nato a Milano il 4 agosto 1920, morto a Roma il 28 febbraio 1993).

Per tutto il mese di maggio si proietteranno tutti i suoi film da regista. Laureatosi in scienze politiche a Ginevra e in giurisprudenza a Milano, dopo un lungo apprendistato di giornalista (lavorò a «Corrente» e a «L’Europeo»), nel 1949 Brusati si trasferì a Roma, dove cominciò a lavorare nel cinema come aiuto regista di Renato Castellani, Roberto Rossellini e Mario Camerini e come sceneggiatore per numerosi film (tra i quali ricordiamo Domenica d’agosto di Luciano Emmer, Anna di Alberto Lattuada, Le infedeli di Steno e Monicelli).

Il programma della rassegna

LUNEDÌ 7 MAGGIO

ore 15.00 | Il padrone sono me di Franco Brusati (1955, 93’)

ore 16.30 | Il disordine di Franco Brusati (1962, 98’)

LUNEDÌ 14 MAGGIO

ore 15.00 | Tenderly di Franco Brusati (1968, 99’)

ore 17.00 | I tulipani di Haarlem di Franco Brusati (1970, 98’)

LUNEDÌ 21 MAGGIO

ore 15.00 | Dimenticare Venezia di Franco Brusati (1979, 107’)

ore 17.00 | Pane e cioccolata di Franco Brusati (1973, 115’)

LUNEDÌ 28 MAGGIO

ore 15.00 | Il buon soldato di Franco Brusati (1982, 102’)

ore 17.00 | Lo zio indegno di Franco Brusati (1989,104’)