Pancakes Week, calza della Befana piena di pancake (no limits) da Mavi

Una calza della Bafana molto speciale è in arrivo da Mavi. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio arriva la Pancakes week. Pancake a volontà, per tutti i gusti, dolci, salati, morbidi, freschi e soprattutto no Limits.

Come funziona la Pancakes Week da Mavi

Un doppio turno è in programma da Mavi nelle giornate del 5 e 6 gennaio: primo turno dalle 12,30 alle 14 e secondo turno dalle 14:15 alle 15:45. Di seguito il menu dei pancakes no limits dolci e salati:

Pancakes salati

• BACON CLASSIC

Bacon croccante e sciroppo d'acero

• PANCAKE BENEDICT

Eggs benedict, prosciutto cotto, salsa olandese

• SALMON AVOCADO

Salmone, avocado, cream cheese

• VEGGIE

Funghi, spinaci saltati e hummus

Pancakes dolci

• PANNA E CIOCCOLATO

• YOGURT & RED FRUIT

Yogurt greco e frutti rossi

• BANANA PANCAKE

Banana caramellata e burro d'arachidi

Formula brunch:

Buffet + Pancake no limits - 23€ [inclusi acqua, caffè americano, succhi di frutta]

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/1119095218421588/

Prenotazioni: 06/5584801