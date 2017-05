Pancake Sunday: la domenica dei pancakes no limits

Seguendo l'antica tradizione londinese del "Pancake Day", anche Mavi ha deciso di lanciare una sfida a chi impazzisce per i pancakes. Dolci, salati, integrali, zozzi, freschi, ma soprattutto: no limits!



Domenica 21 maggio, in aggiunta al buffet, sarà possibile ordinare alla carta pancakes dolci e salati preparati dallo chef.



PANCAKES SALATI

• SALMON

Pancake integrale con salmone marinato, tzatziki, songino e verdure croccanti



• “CARBONARA”

Pancake con uove strapazzate e bacon



• VEGGIE

Pancake integrale con stracciatella, songino, pomodori infornati, uovo sodo



• CHICKEN

Pancake con pollo al curry, spinacio, cipolla, salsa di yogurt e menta





PANCAKES DOLCI

• STRAWBERRY

Fragole fresche, sciroppo d’acero e panna



• BANANA-CHOCOLATE

Banana caramellata, mandorle e cioccolato fondente



• FRESH & FRUIT

Gelato alla panna e insalata di frutta di stagione



• NUT & CREAM

Gelato alla nocciola, crema inglese



Formula brunch:

Buffet + Pancake no limits - 20€ [inclusi acqua, caffè americano, succhi di frutta]