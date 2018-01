Giovedì 08 Febbraio Pamela D'Amico presenta Latin Jazz Quartet al Cotton Club



Prima serata di una tre giorni dedicata al Latin Jazz per festeggiare il carnevale



Un viaggio attraverso i classici della Bossanova , dello choro, del samba, riarrangiati e interpretati in maniera del tutto personale, con accenni ai generi musicali caratteristici del nordest del Brasile : Baião e forrò.passando per i grandi compositori: Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes, ChicoBuarque, Milton Nascimento, Roberto Menescal, Gilberto Gil, Baden Powell, Joao Bosco, Cartola, Djavan, pixinguinha, Caymmi, Paulinho da Viola, Luiz Gonzaga e altri.Il progetto comprende versioni originali di alcuni brani della musica brasiliana , con testi in italiano,ed anche alcuni brani italiani ormai divenuti standard con arrangiamenti brasiliani e inportoghese. Alcuni esempi sono "Estate" di Bruno Martino – versione brasiliana "Verao","Folhetim" , versione italiana "Pagine", con testi inediti.



Line up:



PAMELA D'AMICO VOCE

PAOLO LURICH PIANO

JUAN CARLOS ALBELO VIOLINO

ALDO PERRIS CONTRABBASSO

ALESSANDRO MARZI BATTERIA



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it