Al Palladium "Britannicus" diretto da Michele Suozzo

“Britannicus” grande classico di Jean Racine - drammaturgo e scrittore francese, massimo esponente del teatro tragico francese del Seicento - è lo spettacolo diretto da Michele Suozzo che andrà in scena al Teatro Palladium il 25 e 26 gennaio 2020.



NOTE DI REGIA

Racine ha imparato dai Greci che la trasmissione del potere affonda le radici nelle relazioni primarie e applica il modello alla lettera: stilizza il conflitto politico sui caratteri individuali, anzi, sui ruoli che ciascuno si è trovato ad agire nella scena fantasmatica della famiglia. Sembra una seduta analitica, quella a cui assistiamo, dove ogni mossa obbedisce a una coazione a ripetere che precede il soggetto e lo determina: chi si è trovato nella parte dell'usurpatore non può che continuare a usurpare, chi è già stato sacrificato è destinato a subire il sacrificio finale. I ruoli sono stabiliti all'origine, alla nascita: la sapienza del poeta procede lungo quelle implacabili premesse e le articola, le dosa, le porta a compimento. Ecco perché non può perdersi: la fatica dell' esito è già inscritta nelle sue premesse, con la stessa necessità del Fato, non permette sorprese.



CAST E CREDITI

Néron……………….....Nick Russo

Britannicus...........Enrico Lanza

Agrippine……….Fulvia de Thierry

Junie…………………....Hannah Fried

Burrhus…………….….Luciano Roffi

Narcisse……………....Guido Targetti

Albine……………….....Maria Luisa Zaltron



Scene...........................……….....Dario Dato

Costumi……………………….…….....Annalisa Di Piero

Progetto della scultura.............Paola Koczko

Assistente alla scenografia e luci...Marco Guarrera

Parrucchiere di scena e make up artists........................Sergio Tirletti

Musiche scelte ed eseguite all'organo....................................Livia Mazzanti

Regia..........................................Michele Suozzo



“BRITANNICUS”

Di Michele Suozzo

25- 26 gennaio – Teatro Palladium

Sabato 25 ore 20,30

Domenica 26 ore 18

Biglietti: intero 10 €, ridotto 8 €, ridotto studenti Roma Tre 5 €