Open Day Palestra Polisportiva Casalbruciato 2.0, ospite d'eccezione Dario Bandiera

Open Day e Fitness Party, venerdì 27 settembre a Casal Bruciato per l'apertura della nuova Palestra Polisportiva Casalbruciato 2.0. La struttura sportiva aprirà ufficialmente le porte ai clienti in via degli Alberini 31 (Metro Ponte Mammolo).

Circa 2000mq di sport per tutti, con Spa e centro benessere a disposizione degli iscritti.

L'inaugurazione sarà una vera e propria festa: alle 16 appuntamento con il pugile youtuber Cicalone e, alle 18, ospite d'eccezione Dario Bandiera.