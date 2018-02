Palcondicio al Teatro Kopò

23-24 Febbraio Ore 21

25 Febbraio Ore 18

CABARET



SINOSSI

L’attualità vi fa paura? Perché non sapete ancora cosa vi riserverà il futuro. E noi ve lo mostreremo. Questo spettacolo è ambientato in un domani distopico in cui la degenerazione sociale, la perdita dei valori e le storie instagram la fanno da padrone. Signori è l’anno domini 2019: Il presidente della repubblica è lo Chef Giovannino Scafandro, eletto dal popolo del web; nascono nuove minoranze, mai viste fino al 2018; il presidente del consiglio, Mimmo rustico, impiatta le sue leggi con i consigli della nonna e le sfide elettorali divengono sfide al buon senso.

L’Italia sarà un paese allo sbando, sono stati ormai ribaltati i normali punti di riferimento: smog dilagante, inquinamento elettromagnetico, bullismo cibernetico e sfiducia dei consumatori, il paese alla deriva navigherà a vista su un mare di frottole e di notizie false. C’è ancora speranza? Sì se condividete l’immagine del gattino coraggioso sulle bacheche dei vostri amici. Ma tanto si sà che non lo farete, è per questo che ci saranno corruzione, violenza e mal costume.

All’interno di questo scenario apocalittico è dal vetusto tubo catodico che si alza l’unica voce dissonante: PALCONDICIO, molto più di un talk show, un faro nella notte che illumina il cammino degli italiani senza bussola e google maps.



Palcondicio: il futuro non è mai stato così vicino... ne così divertente.



CAST

Con Fulvio Mauro e Angelo Sateriale

Scritto da Marco Ceccotti, Fulvio Maura, Angelo Sateriale, Valerio Vestoso