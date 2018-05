Palazzo Nardini. Nascita e destino. Palazzo Nardini è uno degli esempi più interessanti di architettura rinascimentale costruito dal discusso cardinale Nardini alla fine del ’400 e sede del Governatorato di Roma fino alla metà del ’700.

Poi Pretura, e quindi abbandonato e occupato per alcuni anni dalla Casa della Donne. Restaurato in anni recenti dalla Regione e tuttavia ora in stato di abbandono.

Più volte proposto come sede di importanti istitutzioni culturali romane è ora a rischio di vendita a privati per improprie destinazioni alberghiere.

La giornata di studio vuole richiamare l’attenzione sulla storia del Palazzo e sul suo futuro.