Palazzo Merulana presenta "Opera Prima – I film in esilio"

L’ appuntamento dell’estate 2019 con l’arena di Cinema Di Stelle a Palazzo Merulana prosegue dal 16 al 31 agosto alle ore 21 con la quarta e ultima rassegna in programma: Opera Prima – I film in esilio. Si tratta della prima edizione di un Festival totalmente promosso e ideato da Palazzo Merulana, che ha lo scopo di presentare al grande pubblico film che raramente vengono riproposti sul grande schermo.

Opere prime di quelli che diventeranno celebri registi, come ad esempio Spielberg, Almodovar, Lubitsch, Coppola e Scorsese, pellicole che per ragioni di distribuzione hanno avuto poco spazio nelle sale e che sono stati poco fruibili in sala. Opera prima – I film in esilio è una selezione ricercata di lungometraggi, a cura di Marco Balzoni, finalizzata all'avvicinamento del pubblico al cinema e all'opportunità di rivedere per una sera un film dimenticato ma che non potrete dimenticare.

PROGRAMMA

Venerdì 16 agosto

Duel – Steven Spielberg – 1971, 90'

Sabato 17 agosto

Matador – Pedro Almodovar – 1986, 100'

Domenica 18 agosto

Il bacio della donna ragno – Hector Babenco – 1985, 120'

Lunedì 19 agosto

Zeta L'orgia del potere – Costa Gavras -1969, 127'

Mercoledì 21 agosto

La casa dalle finestre che ridono – Pupi Avati -1976, 105'

Giovedì 22 agosto

Un uomo da marciapiede - John Schlesinger 1969, 113'

Venerdì 23 agosto

Gli insospettabili - Herman J. Mankiewicz - 1972, 138'

Sabato 24 agosto

Frank Costello faccia d'angelo – Jean-Pierre Melville - 1967, 106'

Domenica 25 agosto

Vogliamo Vivere! - Ernst Lubitsch – 1942, 99'

Lunedì 26 agosto

Gloria - Una notte d' estate John Cassavetes – 1980, 120'

Mercoledì 28 agosto

L'orologiaio di Saint-Paul - Bertrand Tavernier – 1974, 105'

Giovedì 29 agosto

Mr Klein - Joseph Losey - 1976, 135'

Venerdì 30 agosto

Non torno a casa stasera – Francis Ford Coppola – 1969, 100'

Sabato 31 agosto

Chi sta bussando alla mia porta – Martin Scorsese – 1967, 90'

Modalità di partecipazione:

Biglietto Unico 7 €

Il biglietto dà diritto alla proiezione e a un calice di vino.