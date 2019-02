La mostra "donne in chiaro scuro", luci e ombre dell'universo femminile a Palazzo Merulana

Le Acli di Roma e provincia accendono i riflettori sulla "Giornata Internazionale della Donna" in vista del prossimo 8 marzo, con una significativa mostra fotografica dal titolo "Donne in chiaro scuro" che si terrà dal 25 febbraio all'1 marzo 2019, presso Palazzo Merulana (in Via Merulana, 121 a Roma). La mostra è frutto del concorso fotografico Fotosocial, promosso dalle ACLI di Roma in collaborazione con l'Associazione Scuola di Fotografia Graffiti. Giunto ormai alla sua IV edizione, il concorso è nato con l'obiettivo di raccontare la grande forza, la poliedricità, la genialità e il valore dell'universo femminile, ma anche le grandi ombre che oscurano il suo splendore come la violenza e le tante discriminazioni. La mostra è stata realizzata nell'ambito del progetto "E...vento di donna" di cui le ACLI di Roma sono capofila, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità.



A partire dal 25 febbraio, giorno dell'inaugurazione, si potrà visitare gratuitamente la mostra che raccoglie le 50 fotografie più significative che hanno preso parte al concorso. A queste istantanee piene di vita è stato affiancato un percorso narrativo di storytelling, che, fra realtà e finzione, accompagna il viaggio del visitatore tra il chiaro e lo scuro del mondo femminile. La mostra segue il percorso che le ACLI di Roma stanno portando avanti, in prima linea, per sostenere le donne a tutto tondo e per contrastare ogni forma di violenza fisica e psicologica, anche grazie allo "Sportello di orientamento e accoglienza per le Vittime di violenza e stalking Fiore di Loto", attivo presso i locali della Parrocchia di Santa Maria ai Monti.



Alla cerimonia d'inaugurazione, che si terrà il 25 febbraio 2019 alle ore 10,30, interverranno: ENZA CAPORALE, viceprefetto vicario di Roma, LIDIA BORZÌ, presidente delle Acli di Roma, ALESSANDRA TRONCARELLI, assessore regionale alle Politiche Sociali e welfare, SABRINA ALFONSI, presidente del I Municipio, AGNESE RANGHELLI, responsabile coordinamento Donne ACLI, LUCA SERANGELI, presidente US ACLI Roma, GIANNI PINNIZZOTTO, presidente scuola di fotografia Graffiti e PAMELA FRANCONIERI, commissario capo della Polizia di Stato.



"Da donna e da presidente di un'associazione come le ACLI di Roma- spiega LIDIA BORZÌ, presidente delle ACLI di Roma- è una grande soddisfazione inaugurare questa mostra che esalta le tante sfaccettature di un essere bellissimo e complicato, la donna, capace di creare e donare nuova vita. Attraverso il linguaggio istantaneo della fotografia hanno preso vita pagine che, dialogando con la realtà, hanno messo a fuoco il significato di essere donna al giorno d'oggi, in tutta la sua umanità, unicità e difficoltà".



"Abbiamo accompagnato queste foto – aggiunge BORZÌ - non con le classiche didascalie ma con uno storytelling, a cui è affidato il messaggio di questa mostra. Sui pannelli storie di donne, tratte da casi di cronaca nera, che purtroppo si ripetono in ogni angolo del pianeta, a cui però abbiamo volutamente cambiato il finale, con la volontà di sensibilizzare la comunità a partire dalla società civile ad assumersi la corresponsabilità di far sì che questi nuovi finali di riscatto non siano solo un auspicio ma si trasformino in realtà".



"Ed è su questa strada – conclude BORZÌ - che le ACLI di Roma contribuiscono quotidianamente a fare la propria parte attraverso l'educazione, la formazione, il sostegno psicologico, i percorsi di autodifesa e l'aiuto concreto nelle difficoltà economiche e nella tutela dei propri diritti, e per mezzo di tutte quelle occasioni capaci di valorizzare una rete sociale per non lasciarle mai sole".