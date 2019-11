Palazzo Massimo alle Terme di Notte

Il Palazzo Massimo alle Terme è la principale delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano. Ospita al suo interno capolavori assoluti della statuaria romana e non solo....

Ammirerete opere che siamo abituati a vedere sui libri di storia da sempre come la Statua velata di Ottaviano Augusto, il Pugilatore e il Principe ellenistico in bronzo, la notissima statua del Discobolo di Mirone e quella di Venere accovacciata, i resti di bronzo delle navi di Caligola ritrovate a Nemi e un unicum nella storia quale la Mummia della bambina di Grottarossa. Il Museo è tappezzato di chilometri di tappeti di pietra in mosaico e degli straordinari affreschi della Domus di Villa Farnesina



I Musei sono aperti straordinariamente in notturna il Giovedi sino alle ore 23.00 con ingresso speciale a 5.00 €



Appuntamento ore 19.50 in Largo di Villa Peretti ingresso Palazzo Massimo alle Terme (Museo Nazionale Romano) due passi dalla Stazione Termini: Cercare Bandiera/Cartellina Viola Logo Roma Caput Tour

*Apertura Museo con emissione del Biglietto speciale € 5.00 dalle ore 20.00*



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Visita dei Capolavori del Museo esclusa la collezione numismatica)



Biglietto d'Ingresso speciale serale € 5.00 (anzichè € 13.00 intero). Previste condizioni di gratuità vedi sito ufficiale del Museo



Costo Visita Guidata: € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (in presenza di oltre 20 partecipanti).



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.