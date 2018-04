Week end al Palazzo del Freddo: libri, happy caffè e show tasting

Ricco week end di eventi al Palazzo del Freddo G. Fassi dell’Esquilino con appuntamenti gratuiti in programma da venerdì 20 a domenica 22.

Venerdì 20, alle ore 18, la Sala Giuseppina della gelateria sarà dedicata alle presentazioni di libri con gli autori romani Anna Maria Funari con “L’isola dei graziati” e Danilo Catalani che presenterà “Gli imperseguibili”.

Happy caffè

Sabato 21, alle 18:30, basterà invece un caffè per essere felice con Happy caffè, un luogo nel quale coloro che stanno cercando una vita più felice per se stessi e gli altri possono incontrarsi e chiaccherare amichevolmente, connettersi gli uni con gli altri e in un clima accogliente, magari sorseggiando un caffè, apprendere abilità di vita basate sulla scienza della salute per migliorare il proprio benessere psicologico. Happy caffè è condotto dalla Dott.ssa Simona D’Arcangeli, Psicologa- Psicoterapeuta Specialista in Psicologia della Salute.

Gran finale di settimana, domenica 22, ore 18, con la presentazione del concorso letterario Cinarriamo ideato da Orientalia Editrice in collaborazione con Associna.

Show tasting

Per l’occasione Andrea Fassi – amministratore delegato del Palazzo del Freddo – e Sonia Zhou, la titolare dell’omonimo ristorante dell’Esquilino che ha posato per Gucci, accoglieranno i presenti nel laboratorio di produzione artigianale della gelateria e realizzeranno uno show tasting dedicato al connubio tra la tradizione culinaria italiana e quella cinese. Verrà realizzato un gusto gelato insolito che sarà offerto in degustazione. Sarà un’occasione ideale per parlare di integrazione poiché la conoscenza è l'unico mezzo per superare i pregiudizi e i luoghi comuni, aiutaci a diffonderla.