Palazzo Farnese a Caprarola

Il famoso palazzo a forma pentagonale fu una delle molte dimore signorili costruite dai Farnese nei propri domini, iniziato dal Cardinal Alessandro Farnese.

All'interno della sontuosa dimora lavorarono i migliori pittori e architetti dell'epoca. I temi degli affreschi furono ispirati dal letterato Annibal Caro e realizzati da Taddeo Zuccari, poi sostituito dal fratello Federico Zuccari, da Onofrio Panvinio e da Fulvio Orsini.

Alla villa sono annessi gli "Orti Farnesiani" (con lo stesso nome dei giardini della famiglia sul colle Palatino a Roma), uno splendido esempio di giardino tardo-rinascimentale, realizzato attraverso un sistema di terrazzamenti alle spalle della villa, arroccati sul colle dal quale s'erge la costruzione e collegati dal Vignola con la residenza attraverso dei ponti. Questi giardini all'italiana sono tra il più bell'esempio conosciuto nel Lazio con fontane, giochi d'acqua, statue monumentali: una vera oasi di pace immersa nel bosco!

Il Palazzo e i Giardini sono state location di alcuni tra i più importanti film e Serie Tv italiane e internazionali di tutti i tempi (I Medici, I Borgia, L'Avaro, Pinocchio, ecc....).



Appuntamento ore 15.30 in Piazza Farnese 1 Caprarola (VT) - fronte ingresso Palazzo area esterna biglietteria, 10 minuti di attesa per la registrazione: Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour.

*IL RITROVO E INIZIO VISITA INTRODUTTIVA AVVIENE NEL PIAZZALE antistante il palazzo non all'interno!*

*Perchè di Sabato? perchè è aperto il Parco Alto sempre chiuso la Domenica*

Il parco alto è aperto però in base alle condizioni meteo a discrezione della direzione del palazzo!



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Palazzo e Parco Basso e Alto)

Costo Visita Guidata € 10.00 (Adulti) € 5.00 (Bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (se il gruppo supera le 30 persone)



Biglietto d'Ingresso Palazzo Farnese:

Intero € 5,00

Ridotto € 2,50 (18-25 anni)

Gratuito € 0,00 0-17 anni, personale del Ministero, membri dell'I.C.O.M., giornalisti, docenti Storia dell'Arte, studenti Archeologia/Architettura/Arte, docenti di ruolo

*Ognuno si munirà di biglietto autonomamente arrivando in anticipo o quando si entra tutti insieme dalla Biglietteria*



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.