Nella sede romana di Palazzo Faletti dell’Università Telematica Pegaso si discute di Sport e Diritto

Venerdì 4 maggio alle ore 15:30, presso la sede dell’Università Telematica Pegaso di Palazzo Falletti, in via Panisperna n°207 a Roma, si terrà il convegno “La specificità dello sport nel diritto vigente”. All’incontro - moderato da Francesca Mite, ricercatrice Diritto privato dell’Università Telematica Pegaso e componente della Corte Federale d’Appello della FIGC - interverranno: Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso; Alessandro Bianchi, rettore dell’Università Telematica Pegaso; Giovanni Di Giandomenico, rettore emerito e preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso; Calogero Di Carlo, responsabile nazionale delle sedi d’esame dell’Università Telematica Pegaso; Vito Riggio, presidente dell’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Seguiranno le relazioni di: Gerardo Mastrandrea, presidente della Sezione del Consiglio di Stato - Giudice Sportivo serie A; Francesco Fimmanò, ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli Studi del Molise e direttore scientifico dell’Università Telematica Pegaso; Mattia Grassani, avvocato esperto in Diritto sportivo; Piero Sandulli, ordinario di Diritto processuale civile dell’Università degli Studi di Teramo e presidente della Corte Sportiva d’Appello della FIGC; Michele Colucci, presidente onorario dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e direttore dello Sports Law and Policy Centre.

Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Tesauro, presidente emerito della Corte Costituzionale.