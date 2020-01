Palazzo Doria Pamphilij, galleria d'arte: visita guidata con storico dell’arte

Scopri con noi la Galleria Doria Pamphilj, in una nuova entusiasmante visita che vi condurrà nel cuore espositivo della residenza del cardinale Fazio Santoro, datata ai primi del Cinquecento. La galleria è anche la parte di Palazzo Doria Pamphilj che nasconde la storia più antica e interessante, una storia fatta di nobiltà, politica e unioni tra alcune delle più grandi famiglie nobiliari italiane: dai Della Rovere agli Aldobrandini, dai Landi ai Doria Pamphilj.

Qui, nei quattro bracci affacciati sul cortile interno con le sue splendide arcate rinascimentali, così come nelle due grandi sale adiacenti, la Sala Aldobrandini e quella dei Primitivi, si concentrano la maggior parte dei capolavori della collezione privata della famiglia Doria Pamphilj, come il ritratto di papa Innocenzo X, opera di Velázquez.



Appuntamento 20 min. prima dell'inizio: Via del Corso 305 – davanti ingresso

Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 22€ intero, 13€ under 18, 8€ da 10 anni a 6 anni

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729

Modalità di pagamento: in contanti alla guida

Div.abili: presenza di barriere architettoniche