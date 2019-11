A Palazzo Chigi di Ariccia “The sound of Picasso”

Saxofono e pianoforte per il concerto di domenica 24 novembre, alle ore 18:15, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia.

Il saxofonista Jacopo Taddei, giovanissimo ma già affermato sulla ribalta della scena musicale internazionale, insieme al pianista e musicologo Luca Ciammarughi, già ospite assai apprezzato dei Concerti lo scorso anno, proporranno un affascinante percorso musicale costruito sul rapporto tra la musica e la pittura di Pablo Picasso che è innervata da presenze musicali anche se il grande pittore del Novecento raramente ha parlato di musica.

Un programma che – dalle radici iberiche della fase giovanile con la Barcellona del caffè Els Quatre Gats, dove Picasso poteva ascoltare Albéniz e Granados, alla Parigi delle avanguardie, con la straordinaria collaborazione Cocteau-Picasso-Satie-Massine per il rivoluzionario balletto “Parade” – presenterà una versione per sax e piano, realizzata da Ciammarughi, delle ipnotiche Trois Gnossiennes e della prima Gymnopédie di Satie proseguendo con il jazz, il rag time, il tango, la chanson da café-chantant (Albéniz, Granados, Poulenc, Stravinskij, Debussy, Piazzolla) e, per finire, anche con una virtuosistica Fantasia su arie della “Carmen” di François Borne arrangiata per sax e piano.

Un concerto in cui grande musica e grande pittura si esalteranno a vicenda. I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Chigi di Ariccia sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



Programma

Enrique Granados : “Andaluza” dalle “Danze spagnole” op. 37 n. 5

(arr. per sax e pianoforte di Luca Ciammarughi)

Isaac Albéniz : Tango, da “España”, op. 165 n. 2

Javier Girotto : Fragmentango

Erik Satie : Trois Gnossiennes – Gymnopédie n. 1

(arr. Luca Ciammarughi)

Cécile Chaminade : Le Retour op. 134

Erik Satie : Ragtime Parade - La diva de l’Empire (arr. Luca Ciammarughi)

Igor Stravinsky : Piano Rag Music

Francis Poulenc : “Romanza” dalla Sonata per clarinetto e pianoforte FP 184

(versione per sax e pianoforte)

“C’est ainsi que tu es” da “Métamorphoses” FP 121

Claude Debussy : da Children’s Corner :

Doctor Gradus ad Parnassum - Serenade for the Doll

The snow is dancing - Golliwogg's cake-walk

Astor Piazzolla : Studio n. 3 da Etudes Tanguistiques

François Borne : Fantasia brillante su arie della “Carmen”

(arr. Iwan Roth e Raymond Meylat)



Per informazioni e prenotazioni

06 9398003 – 3331375561

info@concertiaccademiasfaccendati.it

www.concertisfaccendati.it