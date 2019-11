A Palazzo Chigi di Ariccia percorsi notturni e sensoriali con l’arpa di Alessia Luise

Può la Musica risvegliare i cinque sensi? I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati lanciano questa sfida “emotiva” con il prossimo appuntamento di domenica 17 novembre , alle ore 18:15, al Palazzo Chigi di Ariccia.

C’è chi disse che la memoria ha cinque porte d’entrata – i cinque sensi – e una sola d’uscita – l’immaginazione. È su questo semplice fondamento che si basa tutta l’architettura di questo concerto: un percorso in cui la musica viene percepita in maniera sensoriale e i sensi vengono sollecitati affinché possano essere vissuti in maniera diretta anche attraverso qualcosa, di non musicale, che verrà proposto durante il concerto…una sorpresa degli “Sfaccendati”.

Un concerto dunque, in cui tutti i sensi dello spettatore verranno stimolati al fine di trascinarlo “dentro” l’esecuzione per una percezione dei brani che vada al di là del semplice ascolto. Interprete ed ideatrice di questo Concerto sensoriale è la bravissima Alessia Luise che non mancherà di affascinare con la sua arpa e l’esecuzione di celebri notturni …sensoriali.



I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Chigi di Ariccia sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Programma

Carl Czerny - Der abend und die nacht

Ludwig van Beethoven - Sonata quasi una fantasia, op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna”

John Field - Notturno n. V in Sib Maggiore

Fryderyk Franciszek Chopin

Notturno op.15. n. 3 - Notturno postumo n. 20

Claude Debussy - Nocturne

Michail Ivanovič Glinka - L’Alouette



