Palazzo Cesi Armellini, visita guidata

Una visita guidata per ammirare uno dei palazzi nobiliari più antichi ed interessanti di via della Conciliazione. Palazzo Cesi Armellini apre le sue porte alla nostra associazione per mostrare il suo splendore, fatto di affreschi, soffitti decorati, antichi manoscritti e soprattutto la splendida terrazza con vista d’eccezione sulla Cupola e su tutta Roma! Avremo modo di visitare l’incantevole cortile, il piano nobile con la Galleria con le storie di Salomone, la Biblioteca con vedute di paesaggio, la Cappella con un prezioso soffitto originale e altre piccole ma interessanti curiosità, potendo così apprezzare il gusto raffinato dei ricchi committenti del passato. Un viaggio tra storia, arte, architettura da non perdere! Posti limitati.



Quando

Sabato 25 Gennaio 2020 alle ore 11:15

Dove

Via della Conciliazione 51, all’ingresso del Palazzo

Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona. Biglietto d’ingresso euro 8 a persona. Prenotazione Obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/palazzo-cesi-armellini-via-conciliazione/