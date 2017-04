★ Sabato 22 Aprile - ore 15,45 ★ NOVITA': VISITABILE SOLO SU PRENOTAZIONE!! Avremo il privilegio di varcare la soglia di Palazzo Capranica, gioiello del Quattrocento romano, sede dell'Almo Collegio Capranica, da oltre cinque secoli uno dei Seminari della Diocesi di Roma. Sorto per volere del cardinale Domenico Capranica, è ancora godibile nella sobria ed elegante forma protorinascimentale. Visiteremo gli spazi comuni al pianoterra, il piano nobile con affreschi relativi alla storia del collegio e infine nella Cappella di Sant'Agnese ammireremo uno dei capolavori di Antoniazzo Romano. Appuntamento: sabato 22 aprile alle ore 15,45 in Piazza Capranica davanti all'ingresso del palazzo. Contributo: 10 euro (comprensivi dell'offerta per l'apertura del sito). Prenotazione obbligatoria: massimo 20 partecipanti!! Si raccomanda la massima puntualità, avendo concordato l'ingresso con il Rettore per le 16.00, oltre tale orario non sarà possibile partecipare alla visita. LA VISITA E' ORGANIZZATA DA CHIARA DI MEO - STORICA DELL'ARTE Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851