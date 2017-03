Palazzo Brancaccio: 800's party

Giovedi 16 marzo OperaParty Palazzo Brancaccio Roma (via del monte oppio 7) Apericena e Cena Spettacolo Live and Show Discoteca Prenotazioni Tavoli e ingressi in accredito in ListaIvan 3381128328 (anche WhatsApp) 🔵Dalle 21.00 Ingresso con Tavolo Apericena 20€ drink e buffet incluso 🔵tavolo cena servita 25€donna e 40€ uomo In lista : 🔴Dalle 21:00 Ingresso in accredito in ListaIvan 15€ drink e buffet incluso 🔴Dalle 23:15 ingresso in accredito in ListaIvan 10€ con buffet e drink incluso . www.romadiscoeventi.it