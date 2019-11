Palazzo Barberini: le collezioni e la storia, visita guidata con storico dell’arte

Torna al suo antico splendore uno degli scrigni della Roma Barocca: Palazzo Barberini. I suoi affreschi restaurati e la collezione esposta al completo rendono questo luogo tra i più affascinanti di Roma. Dai capolavori di Caravaggio e Raffaello passando per Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Andrea del Sarto, Pietro da Cortona e il Guercino, rivivremo insieme il fasto di una delle più note famiglie di Roma, i Barberini, attraverso un’accurata selezione di opere d’arte che daranno luce sul prolifico 500 e 600 italiano. Vivi con i nostri storici dell’arte, in questa visita guidata, il fascino e la storia di uno dei Palazzi più belli di Roma.



Appuntamento 15 min. prima dell'inizio: Via delle Quattro Fontane 13 – piazzale del Palazzo

Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 15€ intero, 6€ under 18, 2€ under 10

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729

Modalità di pagamento: in contanti alla guida

Div. abili: Ingresso privo di barriere architettoniche. La rampa per le carrozzine, accanto alla biglietteria, conduce alle sale espositive del piano terra e all’ascensore che permette di accedere alle sale del primo piano.