Palazzo Barberini e l'enigma Raffaello: la Fornarina

Palazzo Barberini è il posto dal quale, in Vacanze Romane, Audrey Hepburn scappa di notte, dando così inizio al giorno più celebre della storia del cinema! Noi, invece, faremo il percorso inverso: entreremo alla Corte dei Barberini dalla porta d'ingresso, per visitare le stanze della villa di papa Urbano VIII, che oggi ospita la preziosa Galleria Nazionale d'Arte Antica. Una esperta storica dell'arte ci guiderà attraverso le meravigliose sale del palazzo, presentandoci i capolavori in collezione, tra cui straordinarie opere di Tiziano, Tintoretto, Caravaggio, Bernini, Pietro da Cortona e di altri grandi artisti. Protagonista assoluta della nostra visita sarà però Lei, La Fornarina di Raffaello Sanzio (in foto), uno dei più celebri ed enigmatici quadri della storia della pittura ... Vi aspettiamo per scoprirlo insieme! QUANDO&DOVE. Domenica 12 marzo ACCOGLIENZA ore 16:00 in Via delle Quattro Fontane 13, nel cortile antistante l'ingresso a Palazzo Barberini. La visita guidata inizierà non appena terminate le procedure di compilazione, pagamento ed acquisto biglietti. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA € 7,00 N.B. I minorenni accompagnati da un adulto non pagano la visita! INGRESSO € 7,00 (oppure ridotto € 3,50) N.B. I minorenni non pagano l'ingresso! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Entro domenica 12 marzo invia un sms/whatsapp al 388.9273896 oppure una mail a guide@madeinrome.eu, indicando nome, cognome ed eventuali accompagnatori. La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE. Per partecipare alle nostre attività è necessario associarsi, nel rispetto del nostro Statuto (pubblicato sul sito www.madeinrome.eu) e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Al primo appuntamento ti sarà consegnata una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrai partecipare a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostro socio non è in alcun modo vincolante: sarai aggiornato sul programma mensile delle nostre iniziative e potrai parteciparvi qualora interessato. La quota sociale annuale (inclusa nel contributo di partecipazione) è prevista per legge dalle normative che disciplinano le associazioni (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). La quota sociale versata ogni anno dai soci è il principale strumento di sostentamento per un'associazione culturale: questa serve a coprire le spese amministrative e di gestione, e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal Direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.