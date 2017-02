Palazzo Barberini e gli appartamenti privati del '700

Una nuova e splendida visita guidata alla scoperta del potere della famiglia Barberini. Un tour affascinante che vi permetterà di entrare negli appartamenti privati settecenteschi dei Barberini voluti da Cornelia Costanza Barberini e abitati fino al 1955. Un vero tesoro nascosto rimasto intatto nel tempo nelle decorazioni, negli affreschi e negli arredi che risulta come un unicum nel suo genere nella Città Eterna. Per concludere la visita la nostra guida vi porterà ad ammirare anche lo splendido Salone di Pietro da Cortona e una selezione dei massimi capolavori presenti nella collezione della Galleria Nazionale d'arte Antica che annovera Caravaggio, Raffaello, Guercino e altri importanti artisti. VISITA GUIDATA CON APERTURA STRAORDINARIA IN ESCLUSIVA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: contattaci al 334/3006636